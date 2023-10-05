У Львові митники завадили ввезенню техніки Apple на близько 2 млн гривень

Львівські митники викрили спробу ввезення в Україну новинок від Apple та іншої техніки без сплати митних платежів.

Джерело фото: Державна митна служба України

Митники у Львові розкрили спробу ввезення до України нової техніки від компанії Apple та інших виробників без сплати відповідних митних зборів. Загальна оцінена вартість товарів, які були тимчасово вилучені, становить близько 2 мільйонів гривень, – повідомляє Державна митна служба України.

Інцидент стався в пункті пропуску «Грушів-Будомєж» на кордоні з Польщею. Водій автомобіля марки «Mercedes-Benz» в декларації вказав, що перевозить виключно свої особисті речі. Однак при митному огляді автомобіля митники виявили недекларовану техніку.

Серед вилучених товарів були планшети iPad Pro, навушники AirPods Pro, смарт-годинники Epix Pro, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2, смартфони Google Pixel 7 Pro, Sony Xperia 5, OnePlus 10T, ігрові консолі та електрофени.

Такі дії водія мають ознаки порушення митних правил, які передбачені статтею 471 частиною 2 Митного кодексу України і стосуються недекларування товарів, що перетинають кордон України громадянами.

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