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  1. В Україні

Українка перерахувала понад 2 млн гривень другу-аферисту із сайту знайомств

10:56, 6 жовтня 2023
Перерахувала понад 2 мільйони гривень на допомогу «другу з сайту знайомств»: поліція застерігає громадян від онлайн-шахраїв.
Українка перерахувала понад 2 млн гривень другу-аферисту із сайту знайомств
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Громадянка Чернігова перерахувала понад 2 мільйони гривень на допомогу «другу з сайту знайомств». Проте так званий, друг, виявився шахраєм, – повідомляє поліція Чернігівської області.

Інцидент став відомим після того, як 60-річна мешканка Чернігова звернулася до поліції. Вона повідомила, що стала жертвою шахраїв, які познайомилися з нею через соціальну мережу. За словами жінки, два місяці тому вона познайомилася з іноземцем на сайті знайомств під ім'ям Ерік, який представився лікарем-хірургом, що працює в Сирії.

Жінка та «друг» розвивали близькі стосунки, і в якийсь момент чоловік повідомив їй, що хоче виїхати з Сирії, але потребує фінансову допомогу. Потерпіла спочатку перерахувала понад 30 тисяч гривень на невідомий рахунок. Пізніше чоловік знову звернувся з проханням про грошову допомогу, стверджуючи, що це необхідно для покупки авіабілетів та інших документів для виїзду за кордон.

Загалом, жінка перерахувала понад 2 мільйони гривень на невідомі банківські рахунки. Як тільки вона зрозуміла, що її обманули, вона звернулася до поліції.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо цього випадку згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, яка стосується шахрайства.

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