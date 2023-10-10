Активи Айбокс банку, банку Форвард та інших виставили на торги

Загалом фонд виставив на е-торги активи 10 банків, що виводяться з ринку.

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Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує продаж активів 10 банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 528,2 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «МЕГАБАНК» - на загальну суму 805,5 млн грн , із них 505,9 млн грн – стартова ціна виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, та 299,6 млн грн – нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

- на загальну суму , із них 505,9 млн грн – стартова ціна виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, та 299,6 млн грн – нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. АТ «Банк Форвард» : на загальну суму 301,0 млн грн , із них 300,1 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 0,9 млн грн – нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

: на загальну суму , із них 300,1 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 0,9 млн грн – нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. АТ «БАНК СІЧ» – на загальну суму 130,1 млн грн , із них на суму 129,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 0,4 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

– на загальну суму , із них на суму 129,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 0,4 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» – на загальну суму 121,0 млн грн , із них 105 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 16 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

– на загальну суму , із них 105 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 16 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. ПАТ «АКБ «Капітал» – на загальну суму 111,3 млн грн , із них із початковою ціною 85,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та 24,5 млн грн – початкова ціна продажу об’єктів нерухомого майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того цінні папери торгуватимуться за ціною 1,7 млн грн.

– на загальну суму , із них із початковою ціною 85,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та 24,5 млн грн – початкова ціна продажу об’єктів нерухомого майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того цінні папери торгуватимуться за ціною 1,7 млн грн. АТ «МР БАНК» – на загальну суму 32,0 млн грн , із них 28,9 млн грн початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, та 3,1 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

– на загальну суму , із них 28,9 млн грн початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, та 3,1 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. АТ «Айбокс Банк» – із початковою ціною 11,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

– із початковою ціною на продаж виставлено права вимоги за кредитами. АТ «Місто Банк» – на загальну суму 10,2 млн грн , із низ 9,9 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 0,03 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 0,2 млн грн – дебіторської заборгованості перед банком.

– на загальну суму , із низ 9,9 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 0,03 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 0,2 млн грн – дебіторської заборгованості перед банком. ПУАТ «Фідобанк» - на продаж виставлено цінні папери із початковою ціною 4,4 млн грн .

- на продаж виставлено цінні папери із початковою ціною . АТ «Дельта Банк»: 0,8 млн грн – початкова ціна продажу нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

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