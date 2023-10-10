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  1. В Україні

Активи Айбокс банку, банку Форвард та інших виставили на торги

11:02, 10 жовтня 2023
Загалом фонд виставив на е-торги активи 10 банків, що виводяться з ринку.
Активи Айбокс банку, банку Форвард та інших виставили на торги
Джерело фото: ЗМІ
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Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує продаж активів 10 банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 528,2 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

  • АТ «МЕГАБАНК» - на загальну суму 805,5 млн грн, із них 505,9 млн грн – стартова ціна виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, та 299,6 млн грн – нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
  • АТ «Банк Форвард»: на загальну суму 301,0 млн грн, із них 300,1 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 0,9 млн грн – нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
  • АТ «БАНК СІЧ» – на загальну суму 130,1 млн грн, із них на суму 129,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 0,4 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
  • ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» – на загальну суму 121,0 млн грн, із них 105 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 16 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
  • ПАТ «АКБ «Капітал» – на загальну суму 111,3 млн грн, із них із початковою ціною 85,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та 24,5 млн грн – початкова ціна продажу об’єктів нерухомого майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того цінні папери торгуватимуться за ціною 1,7 млн грн.
  • АТ «МР БАНК» – на загальну суму 32,0 млн грн, із них 28,9 млн грн початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, та 3,1 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
  • АТ «Айбокс Банк» – із початковою ціною 11,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.
  • АТ «Місто Банк» – на загальну суму 10,2 млн грн, із низ 9,9 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 0,03 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 0,2 млн грн – дебіторської заборгованості перед банком.
  • ПУАТ «Фідобанк» - на продаж виставлено цінні папери із початковою ціною 4,4 млн грн.
  • АТ «Дельта Банк»0,8 млн грн – початкова ціна продажу нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

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