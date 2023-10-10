Активы Айбокс банка, банка Форвард и других выставили на торги

В целом фонд выставил на е-торги активы 10 банков, которые выводятся с рынка.

В целом фонд выставил на е-торги активы 10 банков, которые выводятся с рынка.

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