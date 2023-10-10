Активы Айбокс банка, банка Форвард и других выставили на торги

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продажу активов 10 банков, которые ликвидируются. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1 528,2 млн грн.
В течение недели запланирована продажа активов таких банков:
- АО «МЕГАБАНК» - на общую сумму 805,5 млн грн, из них 505,9 млн грн – стартовая цена выставленных на продажу прав требования по кредитам, и 299,6 млн грн – недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.
- АО «Банк Форвард»: на общую сумму 301,0 млн грн, из них 300,1 млн грн – начальная цена продажи прав требования по кредитам, 0,9 млн грн – недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.
- АО «БАНК СИЧ» – на общую сумму 130,1 млн грн, из них на сумму 129,7 млн грн выставлены права требования по кредитным договорам, и на 0,4 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.
- ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» – на общую сумму 121,0 млн грн, из них 105 млн грн – начальная цена продажи прав требования по кредитам, 16 млн грн – объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.
- ПАО «АКБ «Капитал» – на общую сумму 111,3 млн грн, из них с начальной ценой 85,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам, и 24,5 млн грн – начальная цена продажи объектов недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться по цене 1,7 млн грн.
- АО «МР БАНК» – на общую сумму 32,0 млн грн, из них 28,9 млн грн начальная цена продажи прав требования по кредитам и 3,1 млн грн – объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.
- АО «Айбокс Банк» – с начальной ценой 11,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.
- АО «Мисто Банк» – на общую сумму 10,2 млн грн, снизу 9,9 млн грн – начальная цена продажи прав требования по кредитам, 0,03 млн грн – объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств, 0,2 млн грн – дебиторской задолженности перед банком.
- ПУАО «Фидобанк» – на продажу выставлены ценные бумаги с начальной ценой 4,4 млн грн.
- АО «Дельта Банк»: 0,8 млн. грн. – начальная цена продажи недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.
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