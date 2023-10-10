В США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран долгое время оказывает поддержку ХАМАСу.

В Соединенных Штатах Америки считают Иран соучастником ХАМАС в войне Палестины и Израиля, но пока нет непосредственных доказательств его причастности к атакам, которые осуществляют боевики. Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Он сказал, что Иран уже долгое время оказывает поддержку ХАМАСу, а также другим террористическим группировкам в регионе, предоставляя им ресурсы и обучая боевиков.

«Поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником. Однако если говорить о доказательствах его прямой причастности к нынешним атакам, то таких нет», – сказал Кирби.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

США направляют свои авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Как известно, Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

Израиль запросил в США ракеты для «Железного купола» и сотрудничество в разведке.

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