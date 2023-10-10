ВСП уволил Екатерину Туманову с должности судьи Бориспольского горрайонного суда

ВСП уволил судью по собственному желанию.

Во вторник, 10 октября, Высший совет правосудия на заседании рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить Туманову Екатерину Леонидовну с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области по собственному желанию.

Также Высший совет правосудия принял оставить без рассмотрения заявление Брагиной Александры Евгеньевны об увольнении с должности судьи Киевского окружного административного суда в отставку.

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