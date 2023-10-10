ВРП звільнила Катерину Туманову з посади судді Бориспільського міськрайонного суду

ВРП звільнила суддю за власним бажанням.

У вівторок, 10 жовтня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити Туманову Катерину Леонідівну з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області за власним бажанням.

Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Брагіної Олександри Євгеніївни про звільнення з посади судді Київського окружного адміністративного суду у відставку.

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