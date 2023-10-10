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Венеційська комісія вважає надто тривалим передбачене змінами до закону про нацменшини обмеження у використанні російської мови, - Висновок

Венеційська комісія у свіжому Висновку наголосила, що передбачені змінами до закону про нацменшини обмеження використання російської мови продовжуються «на надто тривалий період».

«Судова охорона – це кокер-спанієль, а не вівчарка»: що переможець конкурсу на посаду голови Судової охорони розповів конкурсній комісії

Схоже, що переможець конкурсу на посаду голови Служби судової охорони Павло Малихін сам не вірить у перспективи Судової охорони.

Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

Апеляційний суд вказав, за якої умови можна уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

  1. Суд інфо

ВРП звільнила Катерину Туманову з посади судді Бориспільського міськрайонного суду

10:44, 10 жовтня 2023
ВРП звільнила суддю за власним бажанням.
ВРП звільнила Катерину Туманову з посади судді Бориспільського міськрайонного суду
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У вівторок, 10 жовтня, Вища рада правосуддя на засіданні розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити Туманову Катерину Леонідівну з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області за власним бажанням.

Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Брагіної Олександри Євгеніївни про звільнення з посади судді Київського окружного адміністративного суду у відставку.

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