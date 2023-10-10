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  1. У світі

У США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль

10:46, 10 жовтня 2023
Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран тривалий час надає підтримку ХАМАСу.
У США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль
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У Сполучених Штатах Америки вважають Іран співучасником ХАМАС у війні Палестини та Ізраїлю, але наразі немає безпосередніх доказів щодо його причетності до атак, які здійснюють бойовики. Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

Він сказав, що Іран вже тривалий час надає підтримку ХАМАСу, а також іншим терористичним угрупуванням у регіоні, надаючи їм ресурси та навчаючи бойовиків.

«Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

США направляють свої авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. 

Як відомо,  Ізраїль вперше за 50 років перейшов у стан війни.

Ізраїль запросив у США ракети для «Залізного купола» і співпрацю в розвідці.

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