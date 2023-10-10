У США назвали Іран співучасником нападу на Ізраїль

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран тривалий час надає підтримку ХАМАСу.

У Сполучених Штатах Америки вважають Іран співучасником ХАМАС у війні Палестини та Ізраїлю, але наразі немає безпосередніх доказів щодо його причетності до атак, які здійснюють бойовики. Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

Він сказав, що Іран вже тривалий час надає підтримку ХАМАСу, а також іншим терористичним угрупуванням у регіоні, надаючи їм ресурси та навчаючи бойовиків.

«Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає», – сказав Кірбі.

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