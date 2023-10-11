На Херсонщині окупанти атакували дроном ритуальний транспорт на кладовищі: є постраждалі

Троє працівників ритуальної служби постраждали.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська завдали удару дроном по ритуальному транспорту на кладовищі на Херсонщині. Є постраждалі, повідомляє обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як стало відомо, 11 жовтня окупанти прицільно атакували дроном транспорт ритуальної служби на цвинтарі в Херсонському районі.



Від вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта. Одного з них госпіталізовано.

Нагадаємо, що викрили зрадників, які навели ворожу ракету на село Гроза на Харківщині. Ракета влучила у кафе, де зібралися люди, щоб поминути загиблого військового.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.