В Херсонской области оккупанты атаковали дроном ритуальный транспорт на кладбище: есть пострадавшие

Трое работников ритуальной службы пострадали.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские войска нанесли удар дроном по ритуальному транспорту на кладбище на Херсонщине. Есть пострадавшие, сообщает областная прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как стало известно, 11 октября оккупанты прицельно атаковали дроном транспорт ритуальной службы на кладбище в Херсонском районе.

От взрыва пострадали три работника ритуальной службы, находившиеся вблизи спецтранспорта. Один из них госпитализирован.

Напомним, что разоблачили предателей, которые навели вражескую ракету на село Гроза Харьковской области. Ракета попала в кафе, где собрались люди, чтобы поминуть погибшего военного.

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