Существует ли мобилизационный план для предприятий: ответ ТЦК

Руководители предприятий ведут учет военнообязанных и ТЦК доказывает им распоряжение об их оповещении.

Фото: 24tv.ua

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки разъяснили, существует ли в Украине мобилизационный план для предприятий.

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, такого плана нет.

«Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных и ТЦК доказывает им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию», – рассказал он в интервью «Телеграфу».

Истомин отметил, что есть руководители, которые не желают выполнять эти распоряжения.

По его словам, в таких случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил военного учета. Первый раз за правонарушение на должностных лиц налагается штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн), второй раз — от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 грн).

Также майор напомнил, что уплата штрафа не избавляет от исполнения возложенных на человека обязанностей. Штраф — это не основание не выполнять свои обязанности и нарушать законодательство.

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