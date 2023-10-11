Чи існує мобілізаційний план для підприємств: відповідь ТЦК

Керівники підприємств ведуть облік військовозобов’язаних і ТЦК доводить їм розпорядження про їхнє оповіщення.

Фото: 24tv.ua

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз’яснили, чи існує наразі в Україні мобілізаційний план для підприємств.

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, такого плану немає.

«Керівники підприємств, установ ведуть облік військовозобов’язаних і ТЦК доводить їм розпорядження про їхнє оповіщення. Інакше кажучи, вони уповноважені вручати повістки підлеглим. Для зручності можуть навіть надати транспорт, щоб люди організовано й оперативно могли пройти військово-лікарську комісію», – розповів він у інтерв'ю виданню «Телеграф».

Істомін зазначив, що є керівники, які не хочуть виконувати ці розпорядження.

За його словами, у таких випадках законодавством передбачене адміністративне покарання за порушення правил військового обліку. Перший раз за правопорушення на посадових осіб накладається штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн), вдруге — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн).

Також майор нагадав, сплата штрафу не позбавляє від виконання покладених на людину обов’язків. Штраф — це не підстава далі не виконувати свої обов’язки та порушувати законодавство.

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