Кабмін дозволив НАЗК придбати військові ОВДП на 655,7 млн грн

Відповідне рішення погоджено на засіданні Уряду.

Кабінет Міністрів погодив придбання НАЗК облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 655 млн 700 тисяч гривень.

Відповідне рішення погоджено на засіданні Уряду в п'ятницю, 13 жовтня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 655 млн 700 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

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