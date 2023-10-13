Німеччина спростить депортацію мігрантів

У ФРГ працюють над законом щодо полегшення депортації мігрантів, яким не вдалося отримати притулок.

У Німеччині хочуть спростити депортацію мігрантів. Уряд розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не вдалося отримати притулок, і планує обговорити з опозицією заходи для вирішення проблеми міграції, повідомляє Европейська правда.

Серед інших заходів, законодавство передбачає збільшення максимальної тривалості утримання під вартою перед депортацією з 10 днів до 28 і, зокрема, полегшення депортації людей, які були засуджені до року і більше ув'язнення або є членами злочинної організації.

Це дозволить правоохоронцям проводити обшуки житла на предмет наявності документів, завдяки чому буде легше встановити особу людини.

Уряд вже розробив законодавство, яке оголошує Молдову та Грузію "безпечними країнами походження", через що спрощується процедура відмови у наданні притулку та депортування шукачам притулку з цих країн.

Намагаючись зменшити кількість нових нелегалів та полегшити депортацію, уряд також прагне полегшити можливість біженцям отримати роботу. Уряд також підтримуватиме місцеві органи влади, які сприятимуть залученню мігрантів до громадських робіт.

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