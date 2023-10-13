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Кабмін призначив членів Дорадчої групи експертів від міжнародних організацій, які фільтруватимуть кандидатів в КСУ

Вирішальний голос при відборі кандидатів до КСУ матимуть колишній член Венеційської комісії, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія та колишній Президент Конференції суддів США.

Верховний Суд зробив висновок стосовно обставин, які зумовлюють обов’язкове проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

Верховний Суд визначив, що необхідно перевірити для визначення наявності підстав для обов’язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування.

Справу про захист історичного ареалу міста Львова з метою забезпечення єдності практики передано на розгляд Судової палати КАС ВС

У цій справі спірні правовідносини стосувалися правомірності припису Мінкультури щодо зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва, яке виконується в межах історичного ареалу міста Львова.

В прокуратурі відновлено проведення спеціальних перевірок

Спеціальні перевірки будуть проведені також стосовно осіб, призначених на посади у період дії воєнного стану.

Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

  1. У світі

Німеччина спростить депортацію мігрантів

22:20, 13 жовтня 2023
У ФРГ працюють над законом щодо полегшення депортації мігрантів, яким не вдалося отримати притулок.
Німеччина спростить депортацію мігрантів
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У Німеччині хочуть спростити депортацію мігрантів. Уряд розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не вдалося отримати притулок, і планує обговорити з опозицією заходи для вирішення проблеми міграції, повідомляє Европейська правда.

Серед інших заходів, законодавство передбачає збільшення максимальної тривалості утримання під вартою перед депортацією з 10 днів до 28 і, зокрема, полегшення депортації людей, які були засуджені до року і більше ув'язнення або є членами злочинної організації.

Це дозволить правоохоронцям проводити обшуки житла на предмет наявності документів, завдяки чому буде легше встановити особу людини.

Уряд вже розробив законодавство, яке оголошує Молдову та Грузію "безпечними країнами походження", через що спрощується процедура відмови у наданні притулку та депортування шукачам притулку з цих країн.

Намагаючись зменшити кількість нових нелегалів та полегшити депортацію, уряд також прагне полегшити можливість біженцям отримати роботу. Уряд також підтримуватиме місцеві органи влади, які сприятимуть залученню мігрантів до громадських робіт.

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