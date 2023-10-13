Германия упростит депортацию мигрантов

В ФРГ работают над законом об облегчении депортации мигрантов, которым не удалось получить убежище.

В Германии хотят упростить депортацию мигрантов. Правительство разработало законодательство по облегчению депортации мигрантов, которым не удалось получить убежище, и планирует обсудить с оппозицией меры по решению проблемы миграции, сообщает Европейская правда.

Среди других мер, законодательство предусматривает увеличение максимальной продолжительности содержания под стражей перед депортацией с 10 дней до 28 и, в частности, облегчение депортации людей, которые были приговорены к году и более заключения или являются членами преступной организации.

Это также позволит правоохранителям проводить обыски жилья на предмет наличия документов, благодаря чему будет легче установить личность человека.

Правительство уже разработало законодательство, которое объявляет Молдову и Грузию "безопасными странами происхождения", из-за чего упрощается процедура отказа в предоставлении убежища и депортации искателям убежища из этих стран.

Пытаясь уменьшить количество новых нелегалов и облегчить депортацию, правительство также стремится облегчить возможность беженцам получить работу. Правительство также будет поддерживать местные органы власти, которые будут способствовать привлечению мигрантов к общественным работам.

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