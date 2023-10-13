Кабмин разрешил НАПК приобрести военные ОВГЗ на 655,7 млн грн

Соответствующее решение согласовано на заседании Правительства.

Кабинет Министров согласовал приобретение НАПК облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 655 млн 700 тысяч гривен.

Соответствующее решение согласовано на заседании Правительства в пятницу, 13 октября, сообщил Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Соглашен объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 655 млн 700 тыс. гривен », – сказано в сообщении.

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