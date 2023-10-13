Уряд вніс зміни до правил перетину кордону

Кабмін збільшив дозвільний «ліміт» для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Фото: ukrinform.com

У п’ятницю, 13 жовтня, Кабмін вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, збільшено дозвільний «ліміт» для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Нововведення схвалені з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

Збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати держкордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата:

для вантажних транспортних засобів збільшено з одного водія до двох;

для пасажирських - з двох водіїв до трьох.

Раніше ми писали, що жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть безперешкодно виїжджати за кордон.

Додамо, що загрожує чоловікам, які незаконно перетнули кордон, але хочуть повернутися в Україну.

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