Правительство внесло изменения в правила пересечения границы

Кабмин увеличил разрешительный «лимит» для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.

Фото: ukrinform.com

В пятницу, 13 октября, Кабмин внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, увеличен разрешительный «лимит» для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.

Нововведения одобрены с целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕУТР).

Увеличено количество водителей, которые могут пересекать госграницу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата:

для грузовых транспортных средств увеличено с одного водителя до двух;

для пассажирских – с двух водителей до трех.

Ранее мы писали, что женщины-медики и женщины-фармацевты смогут беспрепятственно уезжать за границу.

Добавим, что грозит мужчинам, незаконно пересекшим границу, но желающим вернуться в Украину.

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