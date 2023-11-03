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  1. В Україні

Нардепу оголосили підозру в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон

21:54, 3 листопада 2023
За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.
Нардепу оголосили підозру в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомляє, що чинному народному депутату оголошено підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Як повідомляється, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки він використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів, пише СБУ. 

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі «клієнта» за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

▪️ флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

▪️ печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях».

Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. 

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