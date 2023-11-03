СБУ оголосила підозру брату Сергія Бубки

Василю Бубці у співпраці з окупантами «днр».

СБУ оголосила про підозру Василю Бубці про співпрацю з окупантами "днр". Мова про брата олімпійського чемпіона Сергія Бубки. Про це свідчить підозра, опублікована на сайті Офісу Генпрокурора. Також оприлюднено повістки про виклик Василя Бубки для вручення письмового повідомлення про підозру та інших процесуальних дій.

Слідство встановило, що Василь Бубка 1996 року зареєстрував ТОВ ФІРМА Монблан, а після окупації Донецька у 2014 році перереєстрував цю компанію в так званих "податкових органах днр".

У період з 2014 по 2023 роки він сплатив певні податки, збори та мито в бюджет так званої "днр". За це йому оголосили про підозру за фактом сприяння діяльності терористичної організації.

У 2023 році він знову перереєстрував свою компанію за так званими законами рф та уклав кілька договорів з так званими "органами влади" на окупованій території та постачав їм паливо.

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