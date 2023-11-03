СБУ объявила подозрение брату Сергея Бубки

Василию Бубке в сотрудничестве с оккупантами «ДНР».

СБУ объявила о подозрении Василию Бубке о сотрудничестве с оккупантами "днр". Речь идет о брате олимпийского чемпиона Сергея Бубки. Об этом свидетельствует подозрение, опубликованное на сайте Офиса Генпрокурора. Также обнародованы повестки о вызове Василия Бубки для вручения письменного сообщения о подозрении и других процессуальных действиях.

Следствие установило, что Василий Бубка в 1996 году зарегистрировал ООО ФИРМА Монблан, а после оккупации Донецка в 2014 году перерегистрировал эту компанию в так называемых "налоговых органах днр".

В период с 2014 по 2023 годы он уплатил определенные налоги, сборы и пошлины в бюджет так называемой "днр". За это ему объявили о подозрении по факту содействия деятельности террористической организации.

В 2023 году он снова перерегистрировал свою компанию по так называемым законам рф и заключил несколько договоров с так называемыми "органами власти" на оккупированной территории и поставлял им топливо.

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