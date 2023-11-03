Завладение землями свыше 320 га: меры пресечения избрали директору госпредприятия и экс-главе Госгеокадастра одной из областей

ВАКС избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога.

Высший антикорсуд избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия и бывшей руководительнице Главного управления Госгеокадастра одной из областей, которые совместно с другими лицами подозреваются в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб более чем на 123 млн грн. Об этом сообщает САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованных прокурором САП, и избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога в размере 2,68 млн грн и 1,342 млн грн соответственно.

Также на лиц возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из Закарпатской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

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