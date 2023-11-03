Заволодіння землями понад 320 га: запобіжні заходи обрали директору держпідприємства та екскерівниці Держгеокадастру однієї з областей

ВАКС обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави.

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід колишньому директору державного підприємства та колишній керівниці Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, які спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн. Про це повідомляє САП.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 2,68 млн грн та 1,342 млн грн відповідно.

Також на осіб покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із Закарпатської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

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