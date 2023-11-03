Нардепу объявили подозрение в организации незаконного выезда мужчин за границу

По данным следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что действующему народному депутату объявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Как сообщается, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Для реализации сделки он использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» якобы волонтеров, пишет СБУ.

Установлено, что часть документов, необходимых для побега «клиента» за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экс-помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:

▪️ флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

▪️ печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему «Шлях».

В настоящее время директору привлеченной общественной организации также доложено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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