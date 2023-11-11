У Києві притягнули до відповідальності водія авто Tesla, який виїхав на смугу громадського транспорту

Інспектори оперативно наздогнали та зупинили транспортний засіб.

У столиці патрульні притягнули до відповідальності водія, який здійснив рух смугою громадського транспорту. Про це розповіли у Патрульній поліції Києва.

Подія сталася у суботу, 11 листопада.

«Патрулюючи Печерський район, поліцейські помітили автомобіль Tesla, водій якого виїхав на смугу громадського транспорту та продовжив рух.

Інспектори оперативно наздогнали та зупинили транспортний засіб. За кермом перебував 36-річний громадянин, який не заперечував свою провину», - сказано у повідомленні.

Патрульні винесли на водія постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою для громадського транспорту) КУпАП.

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