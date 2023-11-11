В Киеве привлекли к ответственности водителя авто Tesla, который выехал на полосу общественного транспорта

Инспекторы оперативно догнали и остановили транспортное средство.

В столице патрульные привлекли к ответственности водителя, совершившего движение полосой общественного транспорта. Об этом рассказали в Патрульной полиции Киева.

Событие произошло в субботу, 11 ноября.

«Патрулируя Печерский район, полицейские заметили автомобиль Tesla, водитель которого выехал на полосу общественного транспорта и продолжил движение.

Инспекторы оперативно догнали и остановили транспортное средство. За рулем находился 36-летний гражданин, который не отрицал свою вину», - говорится в сообщении.

Патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой для общественного транспорта) КУоАП.

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