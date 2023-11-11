Затолкали мужчину в авто: во Львове привлекут к ответственности работников ТЦК

ТЦК Львовской области сообщило, что привлечет к ответственности работников, которые силой заставили гражданского сесть в авто.

Источник фото: armyinform

Львовское областное Территориальное централизованное командование и служба поддержки сообщили, что привлекут к ответственности работников, которые недавно затолкали мужчину в автомобиль.

"Относительно вчерашнего случая, где сетью интернет распространялась информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. По данному факту проведена служебная проверка по факту определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оповещения граждан задействованы военные, которые были переведены из боевых бригад из-за ограничения состояния здоровья. Рассматривается случай, когда работники ТЦК запихнули гражданского гражданина в автомобиль.

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