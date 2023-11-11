Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ цветом

Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез.

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Министерство обороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ цветом. В дизельное горючее будет добавлен краситель ярко красного цвета. Для бензина также будет внедрен свой краситель – зеленого цвета.

Об этом рассказали в ведомстве и отметили, что поставки такого маркированного горючего планируется наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

«Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закупленно исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений горючего. Качество горючего для военной техники имеет очень важное значение», - пояснили в Минобороны.

В то же время там подчеркнули, что промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета.

В результате новшества цена на дизель и бензин не изменится.

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