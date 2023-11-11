Перечислила 56 тысяч гривен псевдодругу из соцсетей: правоохранители взялись за расследование

Общение с незнакомцем в соцсети завершилось для жительницы Чертковского района потерей 56 тысяч гривен.

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Жительница Чертковского района стала жертвой мошенника, который, выдавая себя за военного из Сирии, выманил во время общения с ней в соцсети 56 тысяч гривен. Мужчина добавился в соцсети к друзьям и под видом военнослужащего он заставил женщину выполнить ряд инструкций, в результате чего потерпевшая перечислила указанную сумму денег, - сообщает полиция Тернопольской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник, представляясь иностранцем, инициировал с потерпевшей разговор и обмен сообщениями, после чего сообщил о намерении посетить ее и выслал инструкции по оплате расходов на отправку ему посылки.

После оплаты женщина не получила ни одной посылки, а злоумышленник прекратил коммуникацию. Потерпевшая, понимая, что стала объектом аферы, обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и осуществляют мероприятия для раскрытия преступления. В полиции предостерегают граждан не доверять незнакомцам в сети и советуют воздержаться от перечисления денег неизвестным лицам.

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