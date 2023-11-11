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Через пункт пропуска с Румынией не будут пропускать тяжелый транспорт – ГПСУ

19:40, 11 ноября 2023
Вводится ограничение на пропуск транспортных средств, вес которых превышает 2,5 тонны.
Через пункт пропуска с Румынией не будут пропускать тяжелый транспорт – ГПСУ
Источник фото: suspilne
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По информации румынской стороны с 12 ноября через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» вводится ограничение на пропуск некоторых транспортных средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«В связи с аварийным состоянием моста, который соединяет Украину и Румынию, с 20.00 12 ноября 2023 года, через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» вводится ограничение на пропуск транспортных средств, вес которых превышает 2,5 тонны» , – сказано в сообщении.

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