Через пункт пропуску з Румунією не пропускатимуть важкий транспорт – ДПСУ

Вводиться обмеження на пропуск транспортних засобів, вага яких перевищує 2,5 тонни.

Джерело фото: suspilne

За інформацією румунської сторони з 12 листопада через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» вводиться обмеження на пропуск деяких транспортних засобів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«У зв’язку із аварійним станом мосту, який з’єднує Україну та Румунію, з 20.00 12 листопада 2023 року, через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» вводиться обмеження на пропуск транспортних засобів, вага яких перевищує 2,5 тонни», - сказано у повідомленні.

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