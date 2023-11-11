Перерахувала 56 тисяч гривень псевдодругу із соцмереж: правоохоронці взялися за розслідування

Спілкування з незнайомцем в соцмережі завершилося для жительки Чортківського району втратою 56 тисяч гривень.

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Жителька Чортківського району стала жертвою шахрая, який, видаючи себе за військового з Сирії, виманив під час спілкування з нею в соцмережі 56 тисяч гривень. Чоловік додався у соцмережі до друзів і під видом військовослужбовця він змусив жінку виконати ряд інструкцій, в результаті чого потерпіла перерахувала зазначену суму грошей, – повідомляє поліція Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, представляючись іноземцем, ініціював з потерпілою розмову та обмін повідомленнями, після чого повідомив про намір відвідати її та вислав інструкції щодо оплати витрат на відправлення йому посилки.

Після оплати жінка не отримала жодної посилки, а зловмисник припинив комунікацію. Потерпіла, розуміючи, що стала об'єктом афери, звернулася до поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та здійснюють заходи для розкриття злочину. У поліції застерігають громадян не довіряти незнайомцям в мережі та радять утриматися від перерахування грошей невідомим особам.

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