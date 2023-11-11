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  1. В Україні

Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ кольором

15:37, 11 листопада 2023
Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник.
Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ кольором
Зображення: freepik.com
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Міністерство оборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ кольором. В дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору. Для бензину також буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору.

Про це розповіли у відомстві та зазначили, що постачання такого маркованого пального планується налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

«Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення», - пояснили у Міноборони.

Водночас там наголосили, що промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

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