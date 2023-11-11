Заштовхали чоловіка в авто: у Львові притягнуть до відповідальності працівників ТЦК

ТЦК Львівської області повідомило, що притягне до відповідальності працівників, які силою змусили цивільного сісти в авто.

Джерело фото: armyinform

Львівське обласне Територіальне централізоване командування та служба підтримки повідомили, що притягнуть до відповідальності працівників, які нещодавно заштовхали чоловіка в автомобіль.

«Стосовно вчорашнього випадку, де мережею інтернет поширювалась інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. По даному факту проведено службову перевірку за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для оповіщення громадян задіяні військові, які були переведені з бойових бригад через обмеження стану здоров'я. Розглядається випадок, коли працівники ТЦК запхали цивільного громадянина в автомобіль.

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