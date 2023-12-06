У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці

У Дніпровському районі столиці горіла квартира.

У вівторок, 5 грудня, у Києві горіла квартира у багатоповерхівці.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, займання сталося в 9-ти поверховому будинку по вулиці Володимира Сосюри.

«На місці пожежні встановили, що палає квартира на 4-му поверсі. Всередині рятувальники знайшли жінку літнього віку. Її негайно передали медикам», - зазначили рятувальники.

Пожежу вдалося ліквідувати о 15:42. Причину та обставини пожежі встановлять правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Києві горіла історична памʼятка архітектури, на місці якої раніше хотіли побудувати офісний центр.

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