В Киеве загорелась квартира в многоэтажке

Во вторник, 5 декабря, в Киеве горела квартира в многоэтажке.
Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, возгорание произошло в 9-ти этажном доме по улице Владимира Сосюры.
«На месте пожарные установили, что горит квартира на 4-м этаже. Внутри спасатели обнаружили женщину пожилого возраста. Ее немедленно передали медикам», - отметили спасатели.
Пожар удалось ликвидировать в 15.42. Причину и обстоятельства пожара установят правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве горел исторический памятник архитектуры, на месте которого ранее хотели построить офисный центр.
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