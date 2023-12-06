В Киеве загорелась квартира в многоэтажке

В Днепровском районе столицы горела квартира.

Во вторник, 5 декабря, в Киеве горела квартира в многоэтажке.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, возгорание произошло в 9-ти этажном доме по улице Владимира Сосюры.

«На месте пожарные установили, что горит квартира на 4-м этаже. Внутри спасатели обнаружили женщину пожилого возраста. Ее немедленно передали медикам», - отметили спасатели.

Пожар удалось ликвидировать в 15.42. Причину и обстоятельства пожара установят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел исторический памятник архитектуры, на месте которого ранее хотели построить офисный центр.

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