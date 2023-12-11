У Комітеті Ради прокоментували зміни процедури добору на посаду судді

Процедуру добору на посаду судді оптимізовано, водночас збережено жорсткі вимоги до професійності та доброчесності кандидатів – Денис Маслов.

Верховна Рада змінила процедуру добору на посаду судді. Відповідний законопроєкт №10140-д був проголосований у другому читанні.

Як розповів народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, документ пришвидшує саму процедуру відбору, робить її менш затратною для держави, при цьому забезпечується належний рівень дослідження питання професійності кандидатів та їхньої доброчесності.

«На сьогодні в Україні не вистачає майже половини суддів від загальної чисельності. Наслідком є те, що неможливо вчасно розглядати справи: вони накопичуються в судах і зрештою тягнуться місяцями й навіть роками. Ця проблема існує вже давно, тож ми мали оптимізувати процедуру добору на посаду судді. Її треба було зробити менш витратною для держави, бо зараз на це витрачається величезна кількість грошей, а також пришвидшити процедуру. При цьому важливою умовою було не втратити серйозність відбору й забезпечити дослідження питання професійності кандидатів та їхньої доброчесності», - зазначив політик.

За його словами, під час розробки законопроєкту відштовхувалися від ідеї, що процес відбору суддів має бути максимально відкритим, до нього повинні бути широко залучені представники громадськості, а також щоб цьому процесу довіряли як українці, так і міжнародні партнери.

«Я думаю, що ухваленим законопроєктом нам вдалося це зробити, і це не лише моя оцінка. Над документом ми працювали багато місяців разом із Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, із представниками громадськості, міжнародних партнерів, діючими суддями. І в підсумку вийшов правильний та потрібний законопроєкт», - наголосив парламентарій.

Він нагадав, що ухвалення цього законопроєкту є умовою отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС. Також це важливий крок напередодні голосування Європейською радою рішення про відкриття перемовин щодо вступу України до ЄС.

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