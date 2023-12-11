В Комитете Рады прокомментировали изменения процедуры отбора на должность судьи

Процедура отбора на должность судьи оптимизирована, в то же время сохранены жесткие требования к профессионализму и добродетели кандидатов – Денис Маслов.

Верховная Рада изменила процедуру отбора на должность судьи. Соответствующий законопроект №10140-д был проголосован во втором чтении.

Как рассказал народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов, документ ускоряет саму процедуру отбора, делает ее менее затратной для государства, при этом обеспечивается надлежащий уровень исследования вопроса профессионализма кандидатов и их добродетели.

«На сегодняшний день в Украине не хватает почти половины судей от общей численности. Следствием есть то, что невозможно вовремя рассматривать дела: они накапливаются в судах и в конце концов тянутся месяцами и даже годами. Эта проблема существует уже давно, поэтому мы должны оптимизировать процедуру отбора на должность судьи. Ее нужно было сделать менее затратной для государства, потому что сейчас на это тратится огромное количество денег, а также ускорить процедуру. При этом важным условием было не потерять серьезность отбора и обеспечить исследование вопроса профессионализма кандидатов и их добродетели», - отметил политик.

По его словам, при разработке законопроекта отталкивались от идеи, что процесс отбора судей должен быть максимально открыт, к нему должны быть широко вовлечены представители общественности, а также чтобы этому процессу доверяли как украинцы, так и международные партнеры.

«Я думаю, что принятым законопроектом нам удалось это сделать, и это не только моя оценка. Над документом мы работали много месяцев вместе с Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей, с представителями общественности, международными партнерами, действующими судьями. И в итоге получился правильный и нужный законопроект», - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что принятие этого законопроекта является условием получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС. Также это важный шаг в преддверии голосования Европейским советом решения об открытии переговоров относительно вступления Украины в ЕС.

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