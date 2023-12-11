Пытался переправить в Болгарию спирт под видом стеклоомывателя: на Буковине будут судить должностное лицо предприятия

Продукция общей стоимостью около 3 млн грн изъята.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование уголовного производства за попытку перевозки через государственную границу более 20 тысяч литров спирта. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностное лицо одного из субъектов хозяйствования, производящего спирт, планировало переправить его в Болгарию с целью сбыта под видом «зимней жидкости для стеклоомывателя». Продукция общей стоимостью около 3 млн грн изъята.

В настоящее время лицу вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Дело было передано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.