Намагався переправити у Болгарію спирт під виглядом склоомивача: на Буковині судитимуть посадовця підприємства

Продукцію загальною вартістю близько 3 млн грн вилучили.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування кримінального провадження за спробу перевезення через державний кордон понад 20 тисяч літрів спирту. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що посадова особа одного із суб’єктів господарювання, що виготовляє спирт, планувала переправити його до Болгарії з метою збуту під виглядом «зимової рідини для склоомивача». Продукцію загальною вартістю близько 3 млн грн вилучили.

Наразі особі вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Справу передали до суду.

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