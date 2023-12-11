Кількість українців в ЄС зростає: у яких країнах найбільше біженців

Понад 4,2 млн осіб під тимчасовим захистом у ЄС.

Джерело фото: Visit Ukraine

Кількість українців, які шукають тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, продовжує зростати. За даними Євростату, у цілому в ЄС вже отримали статус тимчасового захисту 4 мільйони 238 тисяч українців.

У жовтні цього року 51 845 українцям було надано прихисток у Європі. У попередні місяці цифри також були високими: у вересні - 31 920 осіб та у серпні - 41 275 осіб.

Найбільше українців зверталися за тимчасовим захистом до Німеччини (20 465 осіб; +1,7%), Чехії (6 490 осіб; +1,8%) та Нідерландів (4 005 осіб; +3,0%).

Станом на цей момент найбільш популярними напрямками для українських біженців залишаються Німеччина (1 215 365 осіб; 28,7% від загальної кількості у Європі), Польща (960 620 осіб; 22,7%) та Чехія (364 450 осіб; 8,6%).

У той же час, за останній місяць збільшилась кількість українців із тимчасовим захистом, які виїжджали з Данії на 1700 осіб. У вересні українські біженці також залишали країни, такі як Чехія, Франція, Польща, Словенія та Люксембург.

Чисельність українських біженців на тисячу жителів в країнах ЄС найвища у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі та Болгарії (обидві 26,1) і Литві (25,8). У середньому по ЄС цей показник становить 9,5 на тисячу мешканців.

Зауважимо, що серед тих, хто отримав тимчасовий захист у зв'язку з конфліктом в Україні, 98% - громадяни України. Дорослі жінки складають майже половину цієї категорії (46,4%), діти - 33,4%, дорослі чоловіки - 20,2%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.