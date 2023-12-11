Количество украинцев в ЕС растет: в каких странах больше всего беженцев

Более 4,2 млн человек под временной защитой в ЕС.

Источник фото: Visit Ukraine

Количество украинцев, которые ищут временную защиту в странах Европейского Союза, продолжает расти. По данным Евростата, в целом в ЕС уже получили статус временной защиты 4 миллиона 238 тысяч украинцев.

В октябре этого года 51 845 украинцам было предоставлено убежище в Европе. В предыдущие месяцы цифры также были высокими: в сентябре - 31 920 человек и в августе - 41 275 человек.

Больше всего украинцев обращались за временной защитой в Германию (20 465 человек; +1,7%), Чехию (6 490 человек; +1,8%) и Нидерланды (4 005 человек; +3,0%).

По состоянию на данный момент наиболее популярными направлениями для украинских беженцев остаются Германия (1 215 365 человек; 28,7% от общего количества в Европе), Польша (960 620 человек; 22,7%) и Чехия (364 450 человек; 8,6%).

В то же время, за последний месяц увеличилось количество украинцев с временной защитой, которые выезжали из Дании на 1700 человек. В сентябре украинские беженцы также покидали страны, такие как Чехия, Франция, Польша, Словения и Люксембург.

Численность украинских беженцев на тысячу жителей в странах ЕС самая высокая в Чехии (33,7), Эстонии (26,3), Польше и Болгарии (обе 26,1) и Литве (25,8). В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,5 на тысячу жителей.

Заметим, что среди тех, кто получил временную защиту в связи с конфликтом в Украине, 98% - граждане Украины. Взрослые женщины составляют почти половину этой категории (46,4%), дети - 33,4%, взрослые мужчины - 20,2%.

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