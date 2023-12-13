Через нічний ворожий обстріл у Дніпровському районі Києва повністю затоплений підземний перехід

У Дніпровському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджена водопровідна мережа.

Джерело фото: ДСНС

Унаслідок нічних ворожих обстрілів, у Дніпровському районі Києва пошкоджена водопровідна мережа, що призвело до затоплення підвалу будинку та підземного пішохідного переходу, – повідомляє ДСНС.

Екстрені служби продовжують діяти на місці події у Дніпровському районі. Психологи надають кваліфіковану підтримку постраждалим особам.

У цьому районі розгорнуто три намети Червоного Хреста для допомоги, а також надано один автобус від Київпастрансу, призначений для тимчасового обігріву постраждалих. Наразі на місці працюють 34 надзвичайних рятувальника та використовуються 5 одиниць техніки для відновлення стану водопровідної мережі.

Зазначено, що через пошкодження водопровідної системи затоплено підвал будинку та підземний пішохідний перехід. У сумі в роботі беруть участь понад 100 рятувальників та 22 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, які залучені для врегулювання цієї ситуації.

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