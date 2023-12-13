Из-за ночного вражеского обстрела в Днепровском районе Киева полностью затоплен подземный переход

В Днепровском районе Киева в результате обстрела повреждена водопроводная сеть.

Источник фото: ГСЧС

В результате ночных вражеских обстрелов, в Днепровском районе Киева повреждена водопроводная сеть, что привело к затоплению подвала дома и подземного пешеходного перехода, - сообщает ГСЧС.

Экстренные службы продолжают действовать на месте происшествия в Днепровском районе. Психологи оказывают квалифицированную поддержку пострадавшим лицам.

В этом районе развернуто три палатки Красного Креста для помощи, а также предоставлен один автобус от Киевпастранса, предназначенный для временного обогрева пострадавших. Сейчас на месте работают 34 чрезвычайных спасателя и используются 5 единиц техники для восстановления состояния водопроводной сети.

Указано, что из-за повреждения водопроводной системы затоплен подвал дома и подземный пешеходный переход. В сумме в работе принимают участие более 100 спасателей и 22 единицы основной пожарно-спасательной техники, которые привлечены для урегулирования этой ситуации.

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