россия откроет дополнительные локации запуска дронов по Украине – британская разведка

Чтобы усложнить работу украинской ПВО, и защитить свои силы, россия может распределить возможности запуска своих беспилотников в нескольких местах.

Источник фото: molbuk

Британская разведка сообщает, что россия, вероятно, рассредоточит базы запуска российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Shahed" в нескольких местах, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны Украины.

По данным Минобороны Великобритании, 12 декабря россия запустила не менее 15 таких беспилотников из Балаклавского района Крыма, новой стартовой площадки к югу от Севастополя.

Российские источники 5 декабря сообщили о перехвате 41 украинского БПЛА, который, по их словам, пытался атаковать российскую военную инфраструктуру в Крыму, в частности район мыса Чауда, известный как место старта "Shahed" с начала сентября 2023 года.

Балаклава стала пятой подтвержденной площадкой для запуска БПЛА россии в военных действиях против Украины. Среди других мест - полигоны на мысе Чауда, в Ейске, Приморско-Ахтарске и Курске.

Отмечается, что россия может распределить возможности запуска своих беспилотников в нескольких местах, как защита для своих сил, так и для осложнения усилий противовоздушной обороны Украины. Вероятно, россия также будет использовать дополнительные площадки в ответ на украинские атаки, заставляя Украину адаптироваться к новым сценариям использования этих систем.

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