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  1. У світі

росія відкриє додаткові локації запуску дронів по Україні – британська розвідка

16:10, 13 грудня 2023
Аби ускладнити роботу української ППО, та захистити свої сили, росія може розподілити можливості запуску своїх безпілотників в декількох місцях.
росія відкриє додаткові локації запуску дронів по Україні – британська розвідка
Джерело фото: molbuk
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Британська розвідка повідомляє, що росія, ймовірно, розосередить бази запуску російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу «Shahed» у кількох місцях, аби ускладнити роботу протиповітряної оборони України.

За даними Міноборони Британії, 12 грудня росія запустила щонайменше 15 таких безпілотників з Балаклавського району Криму, нового стартового майданчика на південь від Севастополя.

Російські джерела 5 грудня повідомили про перехоплення 41 українського БПЛА, який, за їхніми словами, намагався атакувати російську військову інфраструктуру в Криму, зокрема район мису Чауда, відомий як місце старту «Shahed» від початку вересня 2023 року.

Балаклава стала п'ятим підтвердженим майданчиком для запуску БПЛА росії у воєнних діях проти України. Серед інших місць - полігони на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.

Зазначається, що росія може розподілити можливості запуску своїх безпілотників в декількох місцях, як захист для своїх сил, так і для ускладнення зусиль протиповітряної оборони України. Імовірно, Росія також буде використовувати додаткові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових сценаріїв використання цих систем.

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