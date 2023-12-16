Україна планує новий контрнаступ у 2024 році, — Welt

Як повідомляється, про ці наміри свідчить список озброєння, який українське керівництво передало США.

Україна може провести новий контрнаступ у 2024 році. Про це повідомляє Welt.

Зазначається, що Україна зберегла достатньо поставленої Заходом бронетехніки, оскільки вчасно змінила стратегію під час літнього контрнаступу.

Відправною точкою наступного року може стати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, звідки до Криму, як пише видання, 60 кілометрів (якщо точніше, то 69).

Видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. Раніше перелік публікували журналісти Reuters, там були гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

Також повідомляється, що Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

Welt додав, що Головнокомандувач Валерій Залужний погодився на літній контрнаступ нібито "лише з політичних міркувань".

За даними видання, він "не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки". Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами.

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