Що святкують 16 грудня: традиції, прикмети, заборони

В Україні і світі святкують Фестиваль зимових прогулянок.

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У суботу, 16 грудня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують Фестиваль зимових прогулянок. Найпопулярнішим він є в США та Великій Британії.

Це щорічна традиція, яка пропонує людям насолодитися красою зимового періоду, заохочує дослідити ландшафти своєї країни.

Також сьогодні відзначають День світової тиші та День підкорення вершин. Це свято всіх, хто прагне до нових вершин особистісного і кар'єрного зростання, не опускає руки на шляху до мети.

Віряни вшановують пам'ять блаженної цариці Феофанії Візантійської.

Серед наших предків існували такі традиції:

дивилися, який сьогодні день: сніг та вітряна погода — до неврожайного літа;

негода та холоди вказують на сувору зиму;

якщо на склі мороз намалював візерунки — чекайте на холод ще протягом 20 днів;

морозний день — до холодної погоди на Водохреще;

на вулиці іній — Святки будуть теплими;

яка погода цього дня, таким буде квітень.

У минулому в цей день віряни обов'язково молилися святому Агею, щоб він допоміг віднайти правильний шлях, виробити в людині найкращі якості. Якщо дати цього дня обіцянку, її потрібно виконати за будь-яку ціну. Тоді все погане залишиться в минулому.

Що не треба робити 16 грудня:

Не вдягайте одяг червоного кольору і не задивляйтеся в дзеркало, можна накликати на себе проблеми.

Не варто прислухатися до порад людини, яка не є вашим кровним родичем.

Заборонено вдягати одяг навиворіт, а якщо так сталося, одразу потрібно переодягнутися.

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