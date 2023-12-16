Что празднуют 16 декабря: традиции, приметы, запреты

В Украине и мире отмечают Фестиваль зимних прогулок.

В субботу, 16 декабря, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Фестиваль зимних прогулок. Наиболее популярен он в США и Великобритании.

Это ежегодная традиция, которая предлагает людям насладиться красотой зимнего периода, поощряет исследовать ландшафты своей страны.

Также сегодня отмечают День мировой тишины и День покорения вершин. Этот праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели.

Верующие чтят память блаженной царицы Феофании Византийской.

Среди наших предков существовали следующие традиции:

смотрели, какой сегодня день: снег и ветреная погода — к неурожайному лету;

непогода и холода указывают на суровую зиму;

если на стекле мороз нарисовал узоры – ждите холода еще в течение 20 дней;

морозный день - к холодной погоде на Крещение;

на улице иней – Праздники будут теплыми;

какая погода в этот день, таким будет апрель.

В этот день в прошлом верующие обязательно молились святому Агею, чтобы он помог найти правильный путь, выработать в человеке лучшие качества. Если дать в этот день обещание, его нужно выполнить любой ценой. Тогда все плохое останется в прошлом.

Что не нужно делать 16 декабря:

Не надевайте одежду красного цвета и не заглядывайтесь в зеркало, можно навлечь на себя проблемы.

Не стоит прислушиваться к советам человека, не являющегося вашим кровным родственником.

Запрещено одевать одежду наизнанку, а если так произошло, сразу нужно переодеться.

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