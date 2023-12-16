СБУ объявила в розыск российского патриарха Кирилла

Патриарх фигурирует в розыскной базе в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Служба безопасности Украины объявила в розыск 77-летнего Владимира Гундяева, известного под титулом патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом свидетельствует база розыска Министерства внутренних дел.

Он фигурирует в розыскной базе в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Датой его "исчезновения" указан 11 ноября 2023 года, а местом - столица Москвы.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.